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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رجال سلة الأهلي تواجه مجد طنجة في البطولة العربية بقطر

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي
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يخوض فريق سلة الأهلي، اليوم، ثالث مبارياته بالبطولة العربية لكرة السلة والتي تقام بقطر، حيث يلتقى مع فريق مجد طنجة في السادسة والنصف من مساء اليوم.

وفاز الأهلي على نظيره دجلة العراقي بنتيجة 92/77 في أولى مباريات البطولة وعلى الاتحاد الليبي 55/65 في ثاني المباريات . 

تضم قائمة الأهلي في البطولة العربية كلاً من: سيف سمير، عمرو الجندي، عمرو زهران، مروان سرحان، يوسف المعداوي، مصطفى كيجو، نوريس كول، محمد أبو النصر، إيهاب أمين، عمر عرابي، أحمد مهيب، مؤمن خيري، عمر عبادة، مايكل فاكوادي.

ويشارك في البطولة من مصر فريقا الأهلي والاتحاد السكندري، حيث يبدأ الاتحاد السكندري مبارياته في البطولة غدًا، بمواجهة اتحاد الجزائر. 

الفرق المشاركة في البطولة هي كل من: قطر والأهلي من قطر، بيروت من لبنان، الكويت الكويتي والقادسية من الكويت، والاتحاد السكندري والأهلي من مصر.

كما يشارك الميناء الرياضي من اليمن، والاتحاد الليبي، خدمات البريج فلسطين، والسيب من عمان، المحرق البحريني، والجيش المركزي من سوريا، الاتحاد الرياضي الجزائري، بالإضافة إلى الفتح السعودي، وسلا المغربي.

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الأهلى البطولة العربية كرة السلة قطر مجد طنجة
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