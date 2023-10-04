أمريكا وباكستان تبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الأخيرة

بحثت الولايات المتحدة وباكستان المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.

وتشهد باكستان اضطرابات سياسية متفاقمة منذ أبريل 2022، عندما تمت إقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت عمران خان من منصبه من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة.

