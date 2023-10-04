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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أمريكا وباكستان تبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية الأخيرة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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بحثت الولايات المتحدة وباكستان المجالات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى التطورات الإقليمية الأخيرة.
جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير.
وتشهد باكستان اضطرابات سياسية متفاقمة منذ أبريل 2022، عندما تمت إقالة رئيس الوزراء في ذلك الوقت عمران خان من منصبه من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة.
 

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باكستان الولايات المتحدة البنتاجون وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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