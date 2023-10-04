الأهلي يواجه إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر

يلتقي اليوم الأربعاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره إنبي في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر للموسم 2022-2023 والذي يقام علي القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساء.

ويدخل الفريق الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة إنبي اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي يأمل في الحفاظ على لقبها للعام الثاني على التوالي والـ 39 في تاريخ القلعة الحمراء.

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق إنبي بقيادة مدربه تامر مصطفى بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي يأمل الفريق البترولي في الحصول على لقبها للمرة الثانية بعد الفوز بها في عام 2016.

ويدير مباراة الأهلي أمام انبي الحكم طارق مجدي “حكم ساحة” ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب ومحمد محمود لطفي “حكمين مساعدين” وعاطف حسين “حكم رابع” ومحمود بسيوني “حكم فيديو” والسيد شعبان "مساعد حكم فيديو”.

وتقابل الأهلي وإنبي في 41 مباراة ببطولة الدوري الممتاز، حيث فاز الفريق الأحمر في 30 مباراة، وتعادل الفريقان في 7 مباريات، بينما فاز الفريق البترولي بـ4 مباريات.

وسجل لاعبو الأهلي 78 هدفًا في شباك انبى بينما سجل لاعبو إنبى 35 هدفًا في شباك الأهلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز.

والتقى الأهلي مع إنبي في 7 مباريات أخرى خارج بطولة الدوري بواقع 4 مباريات في بطولة كأس مصر، و3 مباريات في السوبر المحلي، حقق الأهلي الفوز في 6 مباريات وفاز الفريق البترولي في مباراة واحدة فقط.

وتعود أكبر نتيجة في تاريخ مواجهة الأهلي وإنبي إلى موسم 2012-2013 في المباراة التي فاز بها الفريق الأحمر بنتيجة 1/5 سجل خماسية الأهلي كل من محمد بركات هدفين وأحمد شكري والسيد حمدي ووليد سليمان لكل لاعب هدف، بينما سجل هدف إنبي الوحيد أحمد رؤوف لاعب إنبي والأهلي السابق.