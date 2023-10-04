الدفاع الجوي الروسي يسقط مسيرة أوكرانية غربي البلاد

أعلن حاكم مقاطعة بريانسك غربي روسيا ألكسندر بوجوماز، إسقاط الدفاع الجوي طائرة بدون طيار (مسيرة) أوكرانية في المقاطعة، دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وأوضح بوجوماز: "حاول الجيش الأوكراني تنفيذ هجوم على المقاطعة بمسيرة دمرتها دفاعاتنا، دون وقوع إصابات أو أضرار".

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية، يوم أمس الثلاثاء، ثلاث قذائف صاروخية ومسيرتين أوكرانيتين استهدفت منطقة جرايفورونسك في مقاطعة بيلجورد جنوب غربي البلاد.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس عن التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.