ضبط 1161 مخالفة تموينية في حملة مكبرة بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال شهر سبتمبر الماضي..

تلقت " المحافظ " تقريراً بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية، وهما 1161 محضرًا، بعد رصد مخالفات متعددة جاء منها تصرف بمقدار ٢٣٩ شكارة دقيق، و استيلاء على مال عام، تجميع بدال تمويني، و غش تجاري، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان المقررة.

وفي السياق ذاته، تم ضبط ٥٠ كرتونة زبيب مصري مجهولة المصدر، وتم تحرير ٥ محاضر بيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، و٣ محاضر لنقص وزن اسطوانات الغاز بالمستودعات وتحرير محضر امتناع عن بيع السكر وحجبه عن الأسواق..

أُطلقت فعاليات مشروع " تحويشة فى بنك " بمركز شباب كفر الغاب بمركز كفر سعد خلال استهدف ٢٢٧٣ سيدة، وذلك ضمن مشروع المجلس " تحويشة لدعم سيدات مصر فى القرى المصرية " والذى يستهدف ٢٠ قرية من قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمحافظات مصر تحت رعاية الأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

ويقوم المشروع على تنفيذ محاكاة بنكية لمساعدة السيدات على خوض التجارب البنكية، للمساهمة فى تعزيز وعيها بالثقافات المالية ، هذا إلى جانب توفير الخدمات البنكية الحقيقية للسيدات ، وصولا إلى أهداف تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وتماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمى والشمول المالى ومحو الأمية الرقمية للسيدات بالقرى ..

حيث يهدف المشروع إلى تطوير آلية عمل مجموعات الادخار والإقراض التقليديه، والتي كانت تتم بين مجموعه من السيدات بهدف ادخار الأموال بشكل أسبوعي في صندوق، لتتم بطريقه رقميه من خلال التطبيق، والذي سيصبح بديلًا لصندوق الادخار الحديدي المنتشر بالقرى والنجوع ويتم ذلك بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، كما يتم اصدار كارت ميزة مجاني بالتعاون مع بنك مصر وتعريف الفئات المستهدفة بالتحول الرقمى.