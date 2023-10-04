حبس تشكيل عصابي متهم بالاتجار في المخدرات بكرداسة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية كبير من المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من (5 عناصر إجرامية) بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم بؤرة إجرامية بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة لمزاولة نشاطهم الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبصحبتهم (عدد 5 من المتعاطين والمدمنين المترددين على البؤرة "لـ3 منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 15 كليوجراما - كمية من مخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"- كمية من مخدر الهيروين- كمية من مخدر الآيس "الشابو"- دراجة نارية "بدون لوحات"- 5 سلاح أبيض- ميزان حساس- مبلغ مالى).

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,323,000 مليون وثلاثمائة وثلاثة وعشرون ألف جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.