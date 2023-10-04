العثور على طفلة حديثة الولادة بحظيرة مواشي في الشرقية

يكثف ضباط مباحث مركز الزقازيق جهودهم للكشف عن عثور أحد الأهالى على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشى بحقول قرية أنشاص البصل ومعرفة مرتكب الواقعة.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق يفيد بورود بلاغ من أحد الأهالى بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل حظيرة مواشى بالحقول بقرية أنشاص البصل التابعة لمركز الزقازيق، وتم نقل الطفلة إلى قسم الحضانة بمستشفى الزقازيق العام لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

فيما يكثف ضباط مباحث المركز جهودهم لكشف ملابسات العثور على الطفلة.

وتحرر المحضر اللازم وإحالته للنيابة العامة التى أمرت بالاستعلام عن حالة الطفلة وضبط وإحضار مرتكب الواقعة وتعريض حياتها للخطر.