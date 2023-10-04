الجيش الهندي يعلن فقدان 23 من أفراده بولاية "سيكيم" جراء فيضانات مفاجئة

أعلن الجيش الهندي، فقدان 23 من أفراده بولاية "سيكيم"، وذلك في أعقاب حدوث فيضانات مفاجئة لنهر "تيستا".

وذكر الجيش الهندي - في بيان أوردته قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن عملية بحث واسعة النطاق بدأت لتحديد موقع الجنود المفقودين.

من جانبها، أفادت القيادة الشرقية للجيش الهندي، بأن تسرب المياه من سد "تشونجثانج" أدى إلى زيادة مفاجئة في منسوب المياه؛ مما تسبب في التأثير على مركبات الجيش المتوقفة بالقرب من مدينة "سينكتام" وتم الإبلاغ عن فقدان 23 فردا ويجري البحث عنهم.

من ناحيتها، أعلنت سلطات ولاية "سيكيم" حالة تأهب قصوى في أعقاب الفيضانات المفاجئة.

