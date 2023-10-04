تشريح جثة صيدلي عثر عليه متوفيا داخل منزله بالشرقية

قررت نيابة أبو حماد، اليوم، تشريح جثمان صيدلى عثر عليه متوفيا منذ 3 أيام داخل منزله بحى المغازى وطلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ابو حماد يفيد ورود إشارة من المستشفى المركزى بوصول "إيهاب ال ع" 41 سنة صيدلى مقيم حى المغازى نطاق مركز أبو حماد جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية ورود بلاغ إلى مركز شرطة أبوحماد بالعثور على جثة صيدلى داخل منزله بحى المغازى نطاق المركز وبالانتقال والفحص تبين وجود جثمان لصيدلى يدعى" إيهاب ال" مسجاة أرضا بصالة منزله وبالفحص تبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بالجثمان وتبين أنه متزوج من سيدة تدعى "نيفين س" 35 سنة ولديهما 3 أطفال 7 سنوات وسنة ونصف و10 شهور وأن زوجته تعانى من حالة نفسية وأن الزوج متوفى منذ 3 أيام داخل منزله وعندما انبعثت رائحة كريهة من المنزل بادر أحد الأهالي بالاتصال بأسرة الزوجة وتم اكتشاف الوفاة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على الزوجة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق معاها فيما لم يوجه لها أى إتهام من أسرة الزوج حتى الأن وتحرر المحضر اللازم وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.