زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب منطقة قبالة مقاطعة "كاجايان" الفلبينية

أكد المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل (فيفولكس)، اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 2ر6 درجة ضرب منطقة تقع قبالة مقاطعة "كاجايان".

وأوضح المعهد - حسبما أوردت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن مركز الزلزال وقع على بعد 22 كيلومترا شمال شرق جزيرة "دالوبيري" وعلى عمق 10 كيلومترات.

وحذر من احتمالية وقوع هزات ارتدادية في أعقاب هذا الزلزال القوي الذي لم ترد فور وقوعه أي أنباء عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية.

