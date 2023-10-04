بعد عزل ماكارثي.. الرئيس الأمريكي يدعو لتسريع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن إلى الإسراع في انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب بعد عزل الجمهوري كيفن ماكارثي، من المنصب، حيث تقرر تعليق جلسات التصويت بالمجلس إلى الأسبوع المقبل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء: "نظرا إلى أن التحديات الملحة التي تواجه بلدنا لا تنتظر، يأمل الرئيس بايدن بأن ينتخب مجلس النواب رئيسا له سريعا".

من جانبه، قال الجمهوري كيفن مكارثي إنه لا يعتزم ترشيح نفسه لرئاسة مجلس النواب الأمريكي مرة أخرى، وذلك بعد عزله أمس الثلاثاء.

وأضاف الرئيس السابق لمجلس النواب أن "نظرية المؤسسة سقطت اليوم"، وتساءل "كيف يتم اتخاذ إجراء ضدي لأنني اتخذت قرارا لصالح البلاد؟".

وصوت مجلس النواب الأمريكي أمس على إقالة مكارثي في حادثة غير مسبوقة بتاريخه الممتد منذ 234 سنة، فيما تم تعيين باتريك ماك هنري رئيسا مؤقتا للمجلس، وتم تمرير التصويت بعد موافقة 216 نائبا ورفض 210.

وجاء قرار عزل مكارثي بعدما أثار حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع الماضي، عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.

