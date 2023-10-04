الدفاع الروسية تعلن تفعيل نظام تحكم بمركبات وقوات الفضاء

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تفعيل نظام تحكم بالمركبات الفضائية والقوات الفضائية الروسية، بما في ذلك التحكم المداري والراداري بالصواريخ.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية اليوم الأربعاء: "فعلت القوات الفضائية نظاما للتحكم بالمركبات الفضائية الروسية، وسيتم استخدامه لأغراض مختلفة، كالتحكم المداري والراداري بالصواريخ، فضلا عن توفير مراقبة للوضع العام في الفضاء".

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "القوات الفضائية تنفذ العديد من المهام الخاصة، أهمها مراقبة الوضع في الفضاء الخارجي وتحديد التهديدات الحقيقية لروسيا في الفضاء ومن الفضاء، وتوفير معلومات حول الكشف عن إطلاق الصواريخ الباليستية والتحذير من الهجمات الصاروخية".