«الدفاع الروسية» تعلن التصدي لهجوم أوكراني قبالة سواحل القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، التصدي لمحاولة أوكرانية لتنفيذ هجوم بواسطة صاروخ من طراز "نبتون" المضاد للسفن ضد أهداف قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة كشفت ودمرت صاروخا أوكرانيا فوق الجزء الشمالى الغربي من البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم.

وأشارت الوزارة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت لمقذوفتين أوكرانيتين تم إطلاقهما من راجمات الصواريخ، كما تم إسقاط طائرة مسيرة واحدة.

وأوضحت أنه تم التصدي لمحاولة أخرى من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام مقذوفتين من راجمات الصواريخ، وطائرة مسيرة واحدة، وتم تدمير جميع الأهداف الجوية فوق مقاطعة بيلجورود بواسطة أنظمة الدفاع الجوي المناوبة.

ومساء أمس أول الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم أوكراني ودمرت طائرة مسيرة حاولت استهداف مقاطعة بريانسك.