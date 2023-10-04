بلينكن: بايدن يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الرئيس جو بايدن منذ بداية الأزمة في أوكرانيا كان يسعى لتجنب نزاع مباشر مع روسيا، علما بأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى "ما لا يريده أحد".

وقال بلينكن خلال ندوة نقاش في جامعة رايس بولاية تكساس الأمريكية، يوم الثلاثاء، إنه "منذ اليوم الأول كانت لدى بايدن نقطتان أساسيتان. الأولى هي التأكد من أننا نعمل كل ما بوسعنا من أجل دعم أوكرانيا وجذب دول أخرى للمشاركة في ذلك".

وتابع: "والأمر الثاني هو تجنب نزاع مباشر مع روسيا، لأن مثل هذا النزاع قد يؤدي إلى الوضع الذي لا يريد أحد أن يكون فيه، مما سيؤثر سلبا على أمن الأمريكيين".

يذكر أن الولايات المتحدة تعتبر أكبر داعمي أوكرانيا، حيث بلغت قيمة المساعدات العسكرية الأمريكية لكييف نحو 44 مليار دولار.

وأكدت واشنطن أكثر من مرة عزمها مواصلة دعم أوكرانيا "طالما يكون ذلك ضروريا".

بدورها، أكدت روسيا استعدادها لمفاوضات السلام، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات تبدو مستحيلة في ظل موقف كييف الرافض للتفاوض مع روسيا ما دام فلاديمير بوتين رئيسها.

واعتبرت روسيا أن توريدات الأسلحة الغربية تطيل أمد النزاع في أوكرانيا.