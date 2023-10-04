الهند واليونيسيف تبحثان سُبل تعزيز العلاقات

بحثت وزيرة الدولة الهندية للشئون الخارجية والثقافية "ميناكاشى ليخي"، خلال لقائها، الثلاثاء مع المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسيف/ كاترين راسيل سبل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وقالت الوزيرة الهندية - في تدوينة لها على منصة إكس /تويتر سابقا/ - إن المباحثات تطرقت إلى ما أحرزته الهند من تقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المُستدامة.

من جانبها، أكدت كاترين راسيل فى تدوينة على منصة /إكس/ دعم صندوق اليونيسيف للهند في جهودها الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالنسبة لكل طفل، ولفتت إلى أن هناك شراكة رئيسية مع الهند للمساعدة على تحقيق ذلك.

وأشارت كاترين إلى أنها اجتمعت أيضا في وقت سابق مع وزير التعليم الهندي "ذاراميندرا براذان" حيث أكدا أهمية توفير فرص التعليم لكافة الأطفال وخاصة الإناث.