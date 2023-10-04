هنغاريا تقترح على الاتحاد الأوروبي خفض حزمة المساعدات الأوكرانية إلى النصف

تقدمت هنغاريا بمقترح للاتحاد الأوروبي، ينص على خفض حزمة المساعدات الجديدة المقدمة إلى أوكرانيا والبالغ قيمتها 50 مليار يورو إلى النصف.

وأوضحت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة أن مقترح هنغاريا ينص على تقسيم حزمة المساعدات الأوكرانية البالغة قيمتها 50 مليار يورو والمخصصة لمدة 4 سنوات، إلى قسمين.

وأشارت الوكالة إلى أن هنغاريا تعتبر أن مبلغ 25 مليار يورو ستكون كافية لكييف في هذه المرحلة.

وذكرت مصادر الوكالة، أن الاتحاد الأوربي بحسب رأيهم بحاجة إلى إعادة تقدير حجم المساعدات المقدمة لأوكرانيا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2024-2027، معتبرين أنه يمكن منح كييف مبلغ 25 مليار يورو إضافية اعتمادا على احتياجاتها.

واقترحت المفوضية الأوروبية في شهر سبتمبر الماضي حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو مخصصة لمدة 4 سنوات.

وفي ذات الفترة قال المتحدث باسم رئيس وزراء هنغاريا جيرجي جويياش، إن أوكرانيا لن تحصل على فلس واحد من ميزانية الاتحاد الأوروبي حتى تحصل هنغاريا على أموالها المستحقة من الأموال الأوروبية، حيث أن الدعم بالإجماع ضروري لتغيير ميزانية الاتحاد الأوروبي.