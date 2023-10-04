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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«توتنهام» بوابة «جوتا» للهروب من جحيم الاتحاد السعودي

جوتا
جوتا
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يخطط البرتغالي جوتا جناح الاتحاد السعودي، للهروب من جحيم المدير الفني نونو سانتو الذي استبعده من حساباته، وأخرجه من قائمة الفريق المشاركة في دوري روشن.

واستبعد نونو سانتو جوتا من حساباته بسبب وجود اعتماده على 8 لاعبين أجانب في قائمة الفريق وهو الحد الأقصى الذي تنص عليه لائحة الاتحاد السعودي لكرة القدم في الدوري.

ويراقب توتنهام الإنجليزي جوتا عن قرب مع الفريق السعودي ويسعى لاستغلال الأزمة لخطفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق.

ويسعى وكيل جوتا لإنهاء الأزمة وفسخ عقده بالتراضي مع الاتحاد، والعودة إلى أوروبا في الميركاتو الشتوي، في حين يناقش الفريق السعودي مستقبل اللاعب البرتغالي.

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توتنهام الاتحاد السعودي جوتا
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