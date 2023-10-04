بايرن ميونخ يهزم كوبنهاجن ويتصدر المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا مهما على مضيفه كوبنهاجن الدنماركي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، الثلاثاء، على ملعب "باركن ستاديون"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، تقدم كوبنهاجن عن طريق لوكاس ليرجير في الدقيقة 55، قبل أن يتعادل بايرن ميونخ عبر جمال موسيالا في الدقيقة 67، وبعدها أحرز ماتياس تيل هدف الفوز في الدقيقة 83.

بدأ بايرن ميونخ المباراة أمام كوبنهاجن بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أولريخ.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو - مين جاي - ألفونسو ديفيز - نصير مزراوي.

خط الوسط: كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين.

وبهذا الفوز، تصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، واحتل جالاتا سراي المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وجاء كوبنهاجن في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل مانشستر يونايتد الترتيب بلا رصيد من النقاط.