أرسنال يسقط في ميدان لانس بدوري أبطال أوروبا

تعرض فريق أرسنال الإنجليزي، للخسارة الأولى في دوري أبطال أوروبا، على يد مضيفه فريق لانس الفرنسي، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس الثلاثاء، على ملعب "بوليرت ديليليس"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي جابرييل جيسوس، وتمكن لانس من إدراك التعادل فى الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أدريان توماسون، واضطر بوكايو ساكا للخروج من ملعب المباراة، بعد معاناته من الإصابة، ودخل بدلا منه البرتغالي فابيو فييرا فى الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تمكن لانس من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب إيلي واهي فى الدقيقة 69 بعدما أطلق تسديدة قوية سكنت على يسار حارس أرسنال.

بدأ أرسنال المباراة أمام لانس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابريل جيسوس.

وبهذا الفوز، تصدر فريق لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بينما جاء أرسنال وصيفا برصيد 3 نقاط، وجاء إشبيلية فى المركز الثالث بنقطتين ويقبع إيندهوفن في المركز الأخير بنقطة واحدة.