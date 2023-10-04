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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسهم أوروبا تتراجع لأدنى مستوياتها في 6 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات المرافق والتعدين الحساسة لأسعار الفائدة.

فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % ليلامس أدنى مستوى له منذ 24 مارس، كما تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت.

وقاد مؤشر شركات المرافق عمليات التراجع في القطاع، إذ انخفض 2.7 % إلى أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرًا متأثرًا باحتمال رفع أسعار الفائدة.

 كما انخفض سهم أورستد لتطوير طاقة الرياح البحرية 6 % إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، فيما تراجع سهم فيستاس ويند سيستيمز 5.5 %.

 وهبطت أسهم شركات التعدين 2.6 % مع انخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر مقابل الدولار الذي ارتفع.

 كما انخفضت جميع المؤشرات الفرعية الأوروبية مع تراجع أسهم البنوك 0.9 %.

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الأسهم الأوروبية انخفاض المؤشر ستوكس
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