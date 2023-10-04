أسهم أوروبا تتراجع لأدنى مستوياتها في 6 أشهر مع ارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر أمس الثلاثاء، متأثرة بانخفاض أسهم شركات المرافق والتعدين الحساسة لأسعار الفائدة.

فقد انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1 % ليلامس أدنى مستوى له منذ 24 مارس، كما تراجعت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت.

وقاد مؤشر شركات المرافق عمليات التراجع في القطاع، إذ انخفض 2.7 % إلى أدنى مستوى له في أكثر من 11 شهرًا متأثرًا باحتمال رفع أسعار الفائدة.

كما انخفض سهم أورستد لتطوير طاقة الرياح البحرية 6 % إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، فيما تراجع سهم فيستاس ويند سيستيمز 5.5 %.

وهبطت أسهم شركات التعدين 2.6 % مع انخفاض أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر مقابل الدولار الذي ارتفع.

كما انخفضت جميع المؤشرات الفرعية الأوروبية مع تراجع أسهم البنوك 0.9 %.