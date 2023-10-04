مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها مساء الثلاثاء، على انخفاض.

فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 430.97 ما يعادل 1.3 % عند 33002.38، كما انخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) 58.94 نقطة ما يعادل أو 1.4% عند 4229.45 نقطة.

وانخفض مؤشر ناسداك 248.31 نقطة ما يعادل 1.9 % عند 13059.47 نقطة.

وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر.

وتراجع الذهب أكثر ليقترب من أدنى مستوى في سبعة أشهر بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4 % عند 1840 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.