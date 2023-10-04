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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاتها مساء الثلاثاء، على انخفاض.

 فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 430.97 ما يعادل 1.3 % عند 33002.38، كما انخفض مؤشر (ستاندرد اند بورز 500) 58.94 نقطة ما يعادل أو 1.4% عند 4229.45 نقطة.

 وانخفض مؤشر ناسداك 248.31 نقطة ما يعادل 1.9 % عند 13059.47 نقطة.

 وفي سوق العملات، ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل سلة من العملات إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر.

 وتراجع الذهب أكثر ليقترب من أدنى مستوى في سبعة أشهر بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات، كما انخفضت العقود الآجلة بنسبة 0.4 % عند 1840 دولارًا للأونصة في بورصة نيويورك المالية.

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أسواق الأسهم الأمريكية انخفاض بورصة نيويورك
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