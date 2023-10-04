حملة السيسي: إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بمشاركة مختلف الجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء

كشفت حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أنه سيتم إعداد رؤية توافقية للمرحلة المقبلة بعنوان: هنكمل الحلم، بمشاركة جميع الكيانات والجهات والأحزاب المؤيدة والخبراء في مختلف المجالات.

وأكد البيان، أنه استجابة دعوة المصريين في الساحات والشوارع في جميع أنحاء الجمهورية، واستكمالًا للمشهد الديمقراطي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية قادمة.

وأضاف البيان، أن الرئيس يأمل في أن يقدم الشعب المصري أفضل الأمثلة وأن يظهر المصريون للعالم بأكمله حجم مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، متابعًا: سوف تكون الحملة مفتوحة لمشاركة جميع المصريين، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات في وقت قريب لاحقا.