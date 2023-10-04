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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

نيجيريا.. انفجار في مصفاة نفط يخلف 18 قتيلاً وعشرات المصابين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي 18 شخصًا على الأقل مصرعهم جراء نشوب حريق في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب شرق نيجيريا عقب وقوع انفجار فيها.

وأفاد المتحدث باسم قوات الدفاع والأمن النيجيرية في الولاية أولوفيمي أيوديلي في بيان رسمي الثلاثاء، أن "الحريق اندلع في ولاية ريفرز في منطقة دلتا النيجر في ساعة متأخرة من مساء الأحد وأدى الى احتراق 18 شخصا بحيث يصعب التعرف على هوياتهم، فيما تم إنقاذ 25 مصابا"

وأوضح أن "غالبية الضحايا كانوا من اليافعين، بينهم امرأة حامل وشابة كانت تستعد للزواج الشهر المقبل".

ووفقا للسكان المحليين فإن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع نظرا لوجود العشرات في المكان لدى وقوع الحادث.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه ففي عام 2022، قتل أكثر من 110 أشخاص جراء انفجار مصفاة في المنطقة نفسها.

وبالرغم من أن نيجيريا هي من أبرز الدول النفطية في العالم، الا أن غالبية سكانها يعيشون في الفقر وغالبا ما يتهمون الشركات الكبرى بالتسبب بتلوث مناطقهم من دون أي استثمار في تنميتها.

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نيجيريا حريق في مصفاة نفط انفجار
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