رئيس لجنة "لإنتاج" بألمانيا : مصر حولت الصحراء لعاصمة خضراء



قال دكتور فيلي شتيشللي وزير المالية الأسبق ورئيس لجنة لانتاج"landtang" بدولة ألمانيا، نحن فخورين بتواجد الوحدة الالمانية وهذا يوم مؤثر، فقد مرت المانيا بصعوبات كثيرة، مشيراً الى أن ألمانيا تحتاج أن تقوم مرة أخرى، حيث انكم تعلمون جميعاً كم الأزمات التي مرت بالعالم.

وأكد وزير المالية الأسبق بدولة ألمانيا، أن الشراكة مع مصر هامة جداً، فنحن نحسدكم على النطاق الجغرافي المميز لمصر، مشيراً إلي كم التطور الذي شهدته العاصمة الإدارية خلال السنوات الماضية قائلاً" كنت هنا في العاصمة الإدارية منذ سنوات وكانت وقتها عبارة عن صحراء، واليوم لم أكن اتوقع أن أرى ما وصلت إلية، فقد انبهرت بما رأيتة من مباني وتطور سريع، فأنتم بنيتم عاصمة خضراء في قلب العاصمة الإدارية ، قبل أن اصل إلي هنا توقعت أن أري مقطورات، ولكني رأيت سياسة تساند هذه الأرض، لذلك علينا أن نساندكم وندعمكم بشتى الطرق.

وأضاف : نحن نريد أن نأخذ معظم الطلاب والشباب المصريين، نحن في حاجة إليهم، فقد انشانا منتدي حتي يمكن للمستثمرين أن يساعدونا في تطوير السياسة من خلال الشراكات التجارية، حيث أننا رأينا أنه يجب أن يكون هناك حوار نحو تكوين نقابات في أكثر من مكان و ملتقى حتي نقوم بتبادل الأفكار في كثير من المجالات التعليمية والسياسية و الاستثمار.



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وفي نهاية حديثة قال، أود أن أوجه لكم جزيل الشكر علي المعلومات الثرية التي سوف نأخذها معنا ألمانيا ويتم عرضها هناك، للتفكير في الاستثمار في مصر، موضحاً أن الشراكة تمت بين الدولتين مصر وألمانيا بالفعل منذ ٢٠ عام ، والآن يجب أن تعي ألمانيا بوجود هذا المشروع العاصمة الإدارية، و تعي قيمة الشراكة وكيفية تنميتها، ومعرفة التحديات التي تواجهنا لنعرف المساعدات المطلوبة.



