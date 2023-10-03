الكنيسه الكاثوليكية تدعو أبناءها للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

أصدر بطريرك الأقباط الكاثوليك البطريرك إبراهيم إسحق بيانا رسميا حث فيه أبناء الكنيسة الكاثوليكية بمصر والخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وطالبت الكنيسة أبناءها بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التزاما بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن المصري ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر.

نص البيان

الآباء المطارنة الاجلاء الكهنة والرهبان والراهبات كل أبناء شعبنا الحبيب سلام ومحبة في يسوع خلال ألفي عام من التاريخ، انخرطت الكنيسة الكاثوليكية في العالم بعدة طرق. إحدى هذه الطرق كانت العمل السياسي والاجتماعي.

وتكرم الكنيسة من بين قديسيها العديد من الرجال والنساء الذين خدموا الله من خلال مساهمتهم السخية في الأنشطة السياسية والإدارية. (من رسالة مجمع عقيدة الايمان للأمور السياسية ٢٠٠٢).

واليوم من الضروري أن نواصل هذا الواجب الكنسي. ومن ثم، نحت أبناءنا وبناتنا في مصر وبلاد الانتشار (المهجر) على المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، التزاما بالواجب الوطني، لما فيه خير المواطن المصري ورفعة وأمن الوطن الحبيب مصر.

وأود أن تتكاتف كافة المؤسسات الكنسية والأنشطة الرعوية لرفع وعي الشعب بأهمية المشاركة الفعالة ودعم المبادرات التي تشجع وتمكّن المواطنين من أداء واجب التصويت. متحدين في الصلاة من أجل خير وسلامة بلدنا مصر