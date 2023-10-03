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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل جنديين أمريكيين وإصابة 12 آخرين فى حادث فى ألاسكا

انقلاب شاحنة في ألاسكا
انقلاب شاحنة في ألاسكا
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أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء عن مقتل جنديين وإصابة 12 آخرين عندما انقلبت شاحنة كانت تقلهم على طريق في منطقة نائية من ألاسكا.

وذكرت وكالة (أسوشييتد برس) أن الجنود كانوا يسيرون على طريق ترابي في طريقهم إلى منطقة يوكون للتدريب في وسط ألاسكا عندما انقلبت الشاحنة. وكان هناك 17 جنديًا من الفرقة 11 المحمولة جوًا في السيارة في ذلك الوقت.

وقال المتحدث باسم الجيش جون بينيل إن اثنين من الجنود المصابين تم نقلهما جوا إلى مستشفى في أنكوراج، بينما تم علاج بقية المصابين في فيربانكس. ولم يتم الكشف عن حالتهم الصحية حتى الآن.

وأضاف بينيل إن الجيش سيحقق في الحادث، بما في ذلك إرسال فريق تحقيق من مركز الاستعداد القتالي للجيش في ألاباما.

وسيتم نشر أسماء الجنود بعد إخطار عائلاتهم.

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الجيش الأمريكي ألاسكا
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