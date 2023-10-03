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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الرئيس الأمريكي يعرب عن دعمه للمسيرة الديمقراطية في العراق

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن دعمه للمسيرة الديمقراطية في العراق، وتقوية المؤسسات لدعم الشعب العراقي وتنوعه.

وقالت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الثلاثاء - إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد آلينا رومانوسكي، حيث سلمت السفيرة للوزير رسالة من الرئيس الأمريكي إلى نظيره العراقي عبداللطيف جمال رشيد، تتضمن تهنئة حكومة وشعب العراق بمناسبة الذكرى ال`(91) لإستقلال العراق.

وأضافت أن بايدن أكد في الرسالة على ضرورة تحقيق الأمن في العالم عبر الاستمرار في دحر إرهابي "داعش".

وذكرت الوزارة أن بايدن أشار إلى تطلعه للمشاركة في الأولويات المشتركة وتقوية الشراكة بين بغداد وواشنطن، وتمنى يوما وطنيا سعيدا لشعب العراق وحكومته.

وأشارت الى أن وزير الخارجية والسفيرة الأمريكية ناقشا اللقاءات التي تمت في نيويورك بين الوفد الأمريكي والوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

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جو بايدن العراق فؤاد حسين
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