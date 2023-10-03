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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

اللجنة التحضيرية لمهرجان الموسيقى العربية 32 تختتم أعمالها.. صور

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اختتمت اللجنة التحضيرية الخاصة بمهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية في دورته ال 32،  مساء اليوم الثلاثاء، أعمالها بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لبرنامج الفعاليات تمهيدا لإعلانها، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، في الفترة من ٢٤ أكتوبر الجاري وحتى ٢ نوفمبر المقبل، ويديره المايسترو هاني فرحات، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وجارى الإعداد لعقد مؤتمر صحفى لكشف تفاصيل المهرجان بحضور القنوات التليفزيونية والمواقع الالكترونية والشبكات الإذاعية ويتم نقله على الهواء مباشرة على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر المايسترو هانى فرحات المتحدة للخدمات الإعلامية دار الأوبرا المصرية مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية
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