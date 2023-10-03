الحكومة: العمل على صياغة آليات لضبط أسعار السلع

أكد المستشار سامح الخشن المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى إلى حل أزمة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق بسبب الموجة التضخمية التي تؤثر على كافة دول العالم في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.



وقال الخشن في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الحكومة ستتخذ تدابير لازمة للتعامل مع ارتفاع أسعار السلع ".

وأضاف :" اجتماع رئيس الوزراء ضم كافة الجهات المعنية من الوزراء واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وممثلي شركات الأغذية ".

وتابع الخشن:" يتم العمل على صياغة آليات لازمة لضبط الأسعار بمشاركة مجتمعية مع كافة الأطراف المعنية ".

وأكمل :" نعمل على صياغة خارطة طريق للتعامل مع ارتفاع الأسعار بشكل سريع كي نصل لمستوى أسعار مناسب ومقبول في الشارع المصري ".