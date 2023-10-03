دوري أبطال أوروبا.. أرسنال يتعادل مع لانس في الشوط الأول

تعادل أرسنال الإنجليزي مع مضيفه فريق لانس الفرنسي، بهدف لمثله، خلال مجريات الشوط الاول فى المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب "بوليرت ديليليس"، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تقدم أرسنال في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي جابرييل جيسوس، وتمكن لانس من إدراك التعادل فى الدقيقة 25 عن طريق لاعبه أدريان توماسون، واضطر بوكايو ساكا للخروج من ملعب المباراة، بعد معاناته من الإصابة، ودخل بدلا منه البرتغالي فابيو فييرا فى الدقيقة 34.

بدأ أرسنال المباراة أمام لانس بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: رايا.

خط الدفاع: تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل - زينتشينكو.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن أوديجارد - كاي هافيرتز.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ليوناردو تروسارد - جابريل جيسوس.

يتصدر أرسنال المجموعة الثانية فى دورى الأبطال برصيد 3 نقاط، متفوقا على فريقى لانس وإشبيلية حيث يملك كل منهما نقطة فى رصيده، بينما يتذيل ايندهوفن الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

