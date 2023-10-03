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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتقدم على نابولي في الشوط الأول

ريال مدريد ونابولي
ريال مدريد ونابولي
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تقدم فريق ريال مدريد الإسباني، على مضيفه نابولي، بهدفين مقابل هدف، خلال مجريات الشوط التي تجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وافتتح فريق نابولي أهداف المباراة عن طريق ليو أوستيجارد في الدقيقة 19، وتعادل فينيسيوس جونيور للنادي الملكي في الدقيقة 27 وأضاف جود بيلينجهام الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد مجهود فردي رائع.

وبدأ ريال مدريد المباراة أمام نابولي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - روديجر - ناتشو - كامافينجا.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - تشواميني - توني كروس - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - فينيسيوس جونيور.

ويقع ريال مدريد في المجموعة الثالثة إلى جانب يونيون برلين الألماني الذي فاز عليه في الجولة الأولى بالإضافة إلى نابولي الإيطالي وسبورتينج براجا البرتغالي.

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ريال مدريد نابولى دورى أبطال اوروبا
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