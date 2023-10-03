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الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

نيمار يقود الهلال لسحق نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا

الهلال ونساجي
الهلال ونساجي
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فاز فريق الهلال السعودي، على مضيفه نساجي مازندران الإيراني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح ألكسندر ميتروفيتش أهداف الهلال فى الدقيقة 18، وأضاف زميله نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 58، واختتم صالح الشهرى أهداف الزعيم في الدقيقة 90.

شهدت المباراة طرد لاعبين من كلا الفريقين فى الشوط الأول، حيث حصل أمير محمد هوشماند لاعب الفريق الإيرانى على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 38، كما تعرض سلمان الفرج للطرد.

بهذا الفوز، تصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا، برصيد 4 نقاط متساويا مع الفريق الإيراني الذى حقق الفوز على مومباي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.

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الهلال السعودي نساجي دوري ابطال اسيا
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