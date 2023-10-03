نيمار يقود الهلال لسحق نساجي الإيراني بدوري أبطال آسيا

فاز فريق الهلال السعودي، على مضيفه نساجي مازندران الإيراني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الثلاثاء، على ملعب في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا.

افتتح ألكسندر ميتروفيتش أهداف الهلال فى الدقيقة 18، وأضاف زميله نيمار الهدف الثاني في الدقيقة 58، واختتم صالح الشهرى أهداف الزعيم في الدقيقة 90.

شهدت المباراة طرد لاعبين من كلا الفريقين فى الشوط الأول، حيث حصل أمير محمد هوشماند لاعب الفريق الإيرانى على البطاقة الحمراء فى الدقيقة 38، كما تعرض سلمان الفرج للطرد.

بهذا الفوز، تصدر الهلال جدول ترتيب المجموعة الرابعة مؤقتا، برصيد 4 نقاط متساويا مع الفريق الإيراني الذى حقق الفوز على مومباي في الجولة الماضية بهدفين دون رد.