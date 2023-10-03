"بورنيشا" قصص حقيقية لنساء تخلين عن أنوثتهن في "القاهرة للمونودراما"

شهد مسرح مركز الهناجر للفنون، في ساحة دار الأوبرا المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي الإيطالي "Burrnesha" للممثلة الإيطالية مارينا إيڤا تشينكو، وذلك وسط حضور جماهيري كبير، حيث لاقى العرض اعجاب الجمهور.

وقالت المخرجة فالبونا كسيبري، إن قصة شخصية العرض خيالية مستوحاة من قصة بورنيشا الحقيقية، أو النساء اللواتي أصبحن رجالا، حيث لا تزال هذه الممارسة حية في المجتمعات الأبوية الألبانية تحتاج الأسرة إلى وجود رجل يلعب دور رب الأسرة ويقوم بكل تلك الأنشطة، مثل الدفاع والحماية والبيع والشراء والتي عادة لايسمح للمرأة بالقيام بها، الآن بدأت تتغير الأمور ويرتبط التحول لموقف شخصي أي الحاجة إلى الشعور بالحرية داخل مجتمع لايزال أبويا بقوة حتى اليوم.

والعرض من بطولة الفنانة مارينا إيڤا تشينكو، وإخراج فالبونا كسيبري.

انطلقت فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السادسة أول أمس الأحد، بالمسرح المكشوف في دار الأوبرا المصرية، والتي تستمر حتى 5 أكتوبر الجاري، تحت شعار "القاهرة عاصمة المونودراما"، وبرئاسة د. أسامة رؤوف، ويضم في لجنته العليا الفنانة صفية العمرى، والفنان لطفي لبيب، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة لقاء الخميسي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيڤين الكيلاني.

يشارك في هذه الدورة عدة دول من جميع أنحاء العالم ومنها الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، وتونس، والجزائر، والعراق، والسودان، وإيطاليا، والأرجنتين، والعرض الفلسطيني الألماني، والمغرب، بالإضافة إلى منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، وتشارك فيها فرنسا، وجورجيا، والمكسيك، والكويت.