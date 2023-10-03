احتفالية ثقافية فنية للطفل في الأقصر

نظم فرع ثقافة الأقصر احتفالية ثقافية فنية بمناسبة ختام النشاط الصيفي، ضمن البرنامج الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال فترة الإجازة الصيفية في الأشهر الثلاثة الماضية.

بدأت الفعاليات بافتتاح معرض فني بقصر ثقافة الأقصر، نتاج الورش الفنية الخاصة بمرسم الطفل، إشراف صفاء حسن ومشيرة طلعت.

ثم توالت فقرات الحفل الذي قدمه الإعلامي أحمد عبد العال، وتم عرض برومو للأنشطة الصيفية، تلاه لقاء بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور كل من الواعظ محمد عبده وشعبان شلبي.

وشهد الحفل المقام بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال قصر ثقافة الأقصر برئاسة نفيسة عبد الرحيم، عرضا فنيا تغنت خلاله فرقة الأقصر للموسيقى العربية بباقة متنوعة من الأغنيات الوطنية والدينية منها لأجل النبي، واللي بنى مصر، بمصاحبة عرض التنورة للفنان محمد سلامة.

واختتمت الفعاليات بعرض مسرحي بعنوان "ليلة فلسطينية" إخراج محمود النجار، وتكريم الأطفال أصحاب الأعمال المتميزة، بحضور كل من الشاعر حسين القباحي رئيس بيت الشعر والأدب العربي، الشاعر أحمد عراقي رئيس نادي الأدب، ونخبة من المثقفين.