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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

فيوتشر يستأنف تدريباته استعدادا للقاء طلائع الجيش في الدوري

من تدريب فيوتشر اليوم
من تدريب فيوتشر اليوم الثلاثاء
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استأنف فريق فيوتشر تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، تحت قيادة البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش بالدوري.

يحل فيوتشر ضيفًا على فريق طلائع الجيش، السبت المقبل على ملعب جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

كان الفريق قد حصل على راحة سلبية ٢٤ ساعة، أمس الإثنين، عقب تحقيق الفوز على سينجيدا التنزاني بأربعة أهداف لهدف، بإياب دور ال٣٢ من الكونفدرالية الإفريقية، ليتأهل لدور المجموعات من البطولة.

حصد  فيوتشر ٦ نقاط بالدوري بعد تحقيق الفوز في أول جولتين على فريقي فاركو والداخلية.

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فيوتشر ريكاردو فورموسينيو طلائع الجيش أيمن مصطفى
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