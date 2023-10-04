نيرة الأحمر وميرفت سيد.. الجنس الناعم في انتخابات الزمالك

لم تخل انتخابات الزمالك القادمة، من مشاركة الجنس الناعم المتمثل في الإعلامية نيرة الأحمر، شقيقة أسطورة كرة اليد بنادي الزمالك أحمد الأحمر، والدكتورة ميرفت السيد، والتي تعد أول امرأة تترشح على منصب الرئيس في تاريخ انتخابات القلعة البيضاء.

وتخوض نيرة الأحمر، انتخابات الزمالك القادمة، على مقعد العضوية تحت السن، في قائمة حسين لبيب، وتعد نيرة الأحمر أحد الكوادر الإعلامية البارزة في قناة نادي الزمالك.

وتضم القائمة الموحدة حسين لبيب، على مقعد الرئاسة، وهشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وحسام المندوه على مقعد أمين الصندوق، الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزى وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق، والأعضاء تحت السن: رامى نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.

وتعد ميرفت السيد، أول سيدة تترشح على منصب رئيس نادي الزمالك، وعملت سابقًا في منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية للشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وكيلا للوزارة لشئون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.