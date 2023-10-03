الكرملين ينتقد تصديق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، إن تصديق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية "كان خطوة غير صحيحة".

وأضاف المتحدث الرئاسي الروسي -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء- أن هذه الخطوة "تثير أسئلة إضافية أمام القيادة الحالية لأرمينيا، وقد تم إرسالها إلى الجانب الأرميني مسبقا. نحن أكدنا منذ البداية أنه من وجهة نظر العلاقات الثنائية، فإن انضمام أرمينيا إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية خطوة غير صحيحة، وما زلنا نرى أن هذا القرار خاطئ".

وأوضح أن موسكو لا تتفق مع منطق رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي سعى إلى تبرير ضرورة اعتماد نظام روما الأساسي من أجل أمن بلاده.

وقال: "أعتقد أن الأغلبية في أرمينيا تدرك أن أدوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي والشراكة الأرمينية الروسية لا يمكن استبدالها على الإطلاق في الوقت الحالي. قد يكون للجانب الأرمني انتقاداته الخاصة، وقد تكون هناك مواضيع للنقاش، ولكن لا يوجد شيء أفضل من هذه الآليات بالنسبة للجانب الأرميني، ونحن متأكدون من ذلك".

وصدق البرلمان الأرميني اليوم على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، المعاهدة التي أنشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية، وسط رفض المعارضة واستيائها.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في مارس الماضي، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

وقد وصفت روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، المذكرة الصادرة عن المحكمة بأنها مرفوضة وباطلة.