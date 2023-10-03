دوري أبطال أوروبا.. هاري كين على رأس هجوم بايرن ميونخ أمام كوبنهاجن

أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي بايرن ميونخ، تشكيل لاعبيه الرسمي لمواجهة كوبنهاجن الدنماركى، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تقام المباراة على ملعب "باركن ستاديون" معقل كوبنهاجن، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يبدأ بايرن ميونخ المباراة أمام كوبنهاجن بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أولريخ.

خط الدفاع: دايوت أوباميكانو - مين جاي - ألفونسو ديفيز - نصير مزراوي.

خط الوسط: كيميتش - كونراد لايمر - جمال موسيالا.

خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين.

ويتواجد بايرن ميونخ وكوبنهاجن في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب بايرن مانشستر يونايتد الإنجليزي وجالاتا سراي التركي.

وفاز بايرن ميونخ على نظيره مانشستر يونايتد، في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، على أرضية ملعب أليانز أرينا، في حين تعادل كوبنهاجن مع مضيفه جالاتا سراي التركي، بهدفين لمثلهما.