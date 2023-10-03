دوري أبطال أوروبا.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد أمام جالاتا سراي

أعلن إريك تين هاج المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لمواجهة جالاتا سراي التركي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف الشياطين الحمر المباراة على ملعب أولد ترافورد، في تمام الساعة العاشرة مساء، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.

يبدأ مانشستر يونايتد المباراة أمام جالاتا سراي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: فيكتورليندلوف، رفاييل فاران، ديوجو دالوت

خط الوسط: سفيان أمرابط، ماسون ماونت، كاسيميرو، حنبعل المجبري، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، راسموس هويلوند

ويتواجد مانشستر يونايتد وجالاتا سراي في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، إلى جانب بايرن ميونخ الألماني وكوبنهاجن الدنماركي.

خسر مانشستر يونايتد، في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ بنتيجة 4-3، على ملعب أليانز أرينا، في حين تعادل جالاتا سراي مع فريق كوبنهاجن الدنماركي، بنتيجة 2-3.