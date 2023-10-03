(ستاندارد اند بورز): بورصات العالم تشهد تراجعا في أسعار أسهم مؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء

أعلنت مؤسسة (ستاندارد اند بورز) العالمية عن تراجع عام في أسعار أسهم مؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء (الطاقة المولدة من مزارع الرياح) في أسواق الأسهم الدولية.

وقالت (ستاندارد اند بورز) إن مؤشرها العالمي لمؤسسات إنتاج الطاقة الخضراء الذي يقيس أداء 100 مؤسسة على مستوى العالم قد سجل تراجعا بلغت نسبته 20.2% خلال الشهرين الماضيين وهو الهبوط الأكبر في تاريخ المؤشر منذ 2013.

وأضافت المؤسسة أن كبرى مؤسسات إنتاج توربينات توليد الكهرباء الهوائية في العالم وهي مؤسسة (فيستاز) الأوروبية قد خسرت في الربع الثاني من العام الجاري تشغيليا 130 مليون يورو، وكذلك فقدت كبرى مؤسسات إنتاج توربينات الكهرباء الهوائية في الدانمارك (اوستريد) 30% من قيمتها منذ أغسطس الماضي.

وأرجعت (ستاندارد اند بورز) الانخفاض في جانبه منه إلى منافسة مؤسسات إنتاج توربينات طاقة الرياح الصينية في الأسواق الغربية وما نتج عن ذلك من اختلالات واضحة في معادلة العرض والطلب الغربي على هذا النوع من التكنولوجيا.

وبالتوازي مع ذلك تراجعت أسهم كبريات مؤسسات إنتاج الكهرباء الشمسية في بورصات لندن ونيويورك بمعدلات تتراوح بين 32% و33% على التوالي نتيجة تراجع الطلب التوريدي من بلدان العالم النامي بنسبة 44% منذ بداية العام الحالي بفعل الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها والتي جعلت في غير مقدورها التوسع في شراء تكنولوجيا التوليد.