تموين شمال سيناء يتابع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية

قامت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين بشمال سيناء، برفقة الأجهزه الرقابية بالمديرية بجولة تفقدية للمشروع الخدمى للتغذية المدرسية لمتابعة إنتاج التغذية المدرسية والتأكد من توافر مواد التشغيل وتاريخ الصلاحية للزيوت والدقيق والمواد المستخدمة لتصنيع التغذية المدرسية للطلاب.

وأكدت “رسلان” على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية من أجل سلامة الطلبة، مشيدة بمستوى الاهتمام بنظافة المكان وجودة المواد الخام المستخدمه وحسن تعاون وأداء العاملين بالمشروع.

كما توجهت بالشكر إلى مديرية التربية والتعليم ومديرية الصحة وكافة المديريات والجهات المتعاونه فى انجاح هذا المشروع لخدمة الطلبة.

جاء ذلك استمرارا للمتابعات الميدانيه للحملات التموينية وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين ومحافظ شمال سيناء، بتكثيف الحملات التموينية للسيطره على الأسواق.