غدا.. بوتين يجري محادثات مع نظيره الأبخازي

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الأبخازي أصلان بزانيا، غدا/الأربعاء/؛ لمناقشة قضايا التعاون بين البلدين.

وقال المكتب في بيان، نقلته وكالة أنباء /تاس/ الروسية اليوم الثلاثاء: "ستُجرى محادثات بين فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية أبخازيا أصلان بزانيا الذي سيأتي إلى روسيا في زيارة عمل.. ومن المخطط مناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي متبادل المنفعة في مختلف المجالات".

يُشار إلى أن آخر اجتماع بين بوتين وبزانيا كان في عام 2020، حيث ناقش الرئيسان سبل التعاون بين البلدين.. وأجريا مكالمة هاتفية في أوائل شهر يوليو الماضي.