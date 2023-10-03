انطلاق برنامج تدريبي لأعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش

نفذ مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة العريش البرنامج التدريبي المؤهل لشغل الوظائف القيادية الأكاديمية بنسخته الثانية لقيادات الجامعة والذى عُقد للمره الثانية بجامعة العريش ويستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك تماشيًا مع التوجهات العالمية لإدارة مؤسسات التعليم العالي التي تهتم بتقديم برامج تدريبية للقيادات بهدف تعظيم الأداء.

يهدف التدريب إلى تنمية معارف ومهارات واتجاهات المشاركين بالبرنامج التدريبي، بما يمكنهم من ممارسة أدوارهم القيادية ومهامهم الإدارية بكفاءة واحترافية والانتقال بالجامعة من التقليدية إلى جامعة ذكية بالإضافة إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي بالجامعة.

تناول البرنامج حزمة من البرامج المتخصصة في مجال: التطوير المؤسسي – التخطيط الاستراتيجي في القيادة الجامعية – الجوانب المالية والقانونية في الجامعات – القضايا القومية، ومكافحة الفساد، وإدارة الأزمات.

من جانبه قدم الدكتور حسن الدمدراش رئيس الجامعة، الشكر للأساتذة المحاضرين طوال مدة البرنامج، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة المستهدفين بالتدريب على مستوي كليات الجامعة، مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة والمشرف على البرنامج التدريبي، وجميع القائمين على نجاح هذا التدريب، مؤكدا على استمرار الجامعة في أداء رسالتها نحو التطوير والتميز خلال الفترة القادمة..