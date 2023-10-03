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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الأهلي يختتم استعداداته لمباراة إنبي

مران الاهلي
مران الاهلي
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اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي استعداداته لمباراة إنبي التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد القاهرة في نصف نهائي كأس مصر.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، ثم خاض لاعبو الفريق فقرة إحماء على ملعب التتش وأعقبها تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وخاض الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويدخل الفريق معسكرًا اليوم والمبيت بأحد الفنادق استعدادًا لمباراة الغد.

كان الجهاز الفني قد أغلق ملف دوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريق تأهله إلى دور المجموعات عقب تخطيه سانت جورج الإثيوبي بسبعة أهداف دون مقابل، في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بدور الـ٣٢.

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الأهلى إنبى الأربعاء نهائي كأس مصر كاس مصر
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