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الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تأجيل مباراة الأهلي وإنبي ساعتين

الاهلي وانبي - ارشيفية
الاهلي وانبي - ارشيفية
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قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، إجراء تعديل على موعد مباراة الأهلي وإنبي المقرر إقامتها غد في نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تقرر إقامة مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء غد الأربعاء بدلاً من السابعة.

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة نظيره إنبي في نصف نهائي كأس مصر، في المباراة المقرر لها التاسعة مساء غدًا الأربعاء، على استاد القاهرة الدولي.

وتأهل النادي الأهلي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطي سان جورج بنتيجة 7-0 في مجموع المباريات، حيث إنتهت مباراة الذهاب بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة، قبل أن يكرر فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 4-0. 

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