ريال مدريد يرد على اتهامه برشوة الحكام

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، ردًا على التصريحات الصادرة عن خوسيه مانويل فيلاريخو، الذي كان يشغل منصب مفوض الشرطة الإسبانية سابقًا واتهم النادي بتوريطه في قضايا رشوة مع حكام كرة القدم.

وأعلن البيان الصادر عن ريال مدريد أن رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، قرر رفع دعوى قضائية ضد فيلاريخو واللجوء إلى الإجراءات القانونية المناسبة نتيجة للاتهامات الزائفة التي أطلقها في تصريحاته أثناء مشاركته في إذاعة كتالونية.

وقال ريال مدريد في البيان: "رئيس نادي ريال مدريد، قرر مقاضاة فيلاريخو، والعرض للإجراءات المناسبة، بسبب الاتهامات الكاذبة التي وجهها خلال تواجده في راديو كتالونيا".

على الجانب الآخر، تحدى فيلاريخو النادي الملكي، مؤكدا أنه لم يتم اتهام فلورنتينو بيريز بسب نفوذه، وأن رئيس ريال مدريد لا يجرؤ أحد في إسبانيا على مقاضاته أو توجيه أي اتهام له.