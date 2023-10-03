اتحاد الغرف التجارية : لا ارتفاع جديد في الأسعار

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص عمل على التسهيل على المواطن في أسعار كافة السلع، والتركيز على ما هو شعبي ويخص المواطن البسيط.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن المبادرات توفر السلع الأساسية بالسعر الأقصى للبيع.

وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أنه لا ارتفاع جديد في الأسعار، بل ستشهد انخفاضًا في الـ 9 سلع التي أعلنها رئيس الوزراء وبعد ذلك سيتم التحرك نحو سلع أخرى.

وأردف أنه سكون هناك رقابة من الغرف التجارية إلى جانب الرقابة الرسمية من الدولية لضمان البيع بالأسعار المعلنة من المحال التجارية.

واستطرد تم الإفراج الجمركي عن الخامات في الموانئ لتحقيق الوفرة في السلع، قائلا: تروح إجازة اكتوبر هترجع تلاقي الأسعار انخفضت

وأشار عز، إلى أن القرار يشمل السلع والأدوية، والثانية تتميز بالتسعير الجبري ولكن هناك توجيه من البنك المركزي بتوفير الاعتمادات اللازمة للإفراج عن الخامات.

