انتخابات الزمالك.. خبرات المندوه في مواجهة لطيف على «أمين الصندوق»

يخوض النائب حسام المندوه، أستاذ طب وجراحة الفم والأسنان، انتخابات الزمالك على منصب أمين الصندوق، بخبرته في مجلس النواب حيث يعد المندوه عضوًا بلجنة التعليم بمجلس النواب، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور.

ويواجه «المندوه» على منصب أمين الصندوق، خالد لطيف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والذي فاجأ الجميع بخوض انتخابات القلعة البيضاء القادمة، خاصة وأن لطيف تقدم باستقالة جماعية من إدارة النادي رفقة المجلس السابق.

ويخوض حسام المندوه انتخابات الزمالك على منصب نائب الرئيس في قائمة حسين لبيب والتي تضم وهشام نصر على مقعد نائب الرئيس، وحسام المندوه على مقعد أمين الصندوق، الأعضاء فوق السن: أحمد سليمان وهاني شكري وهاني برزى وعمرو أدهم وحسين السيد ومحمد طارق، والأعضاء تحت السن: رامى نصوحي وأحمد خالد حسانين ونيرة الأحمر.