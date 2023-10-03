بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار 9 سلع غذائية لأول مرة

كشف الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار مسبب ومبرر ولكنه غير مقبول.

وتابع خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أنه تم تنظيم مبادرات مثل أهلا مدارس لتوفير السلع بأسعار مخفضة ولكنها لم تعد كافية.

وأكد عز، أنه تم خلال اجتماع رئيس الوزراء اليوم مع العديد من المسئولين والقطاع الخاص، اتخاذ قرارات فورية لحل العديد من المشاكل الخاصة بارتفاع أسعار السلع.

وأردف أن محافظ البنك المركزي تعهد بتوفير المكون الدولاري لاستيراد مستلزمات الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك شراكة تامة بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.

واستطرد عز أن الجميع سيكون خلية نحل خلال أيام الإجازة لتطبيق خفض الأسعار بقيم يشعر بها المواطن.

وأوضح أنه سيتم تخفيض السلع بداية من منتصف الأسبوع المقبل بشكل يشعر به المواطن وتشمل سكر أرز مكرونة فول، زيت، جبنة بيضاء وهي السلع التي تمس الاحتياجات اليومية للأسر المصرية .

وأشار عز، إلى أن القطاع الخاص ملتزم بإلغاء أرباحه تمام، حيث يبيع بالتكلفة.

وأضاف أنه لم يحدث أن تأخر القطاع الخاص عن أبناء الوطن، لافتا إلى أن أسعار السلع ستنخفض على مستوى الجمهورية وسيتم توفيرها في كل المحال ولن تكون هناك حاجة للذهاب للمعارض.