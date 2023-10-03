مدرب المصري يجهز الجزائري غيلاس قناوي لمواجهة الداخلية بالدوري

اقترب الجزائري غيلاس قناوي، الوافد الجديد لفريق المصري البورسعيدي، من الظهور في المباريات الرسمية رفقة الفريق وذلك خلال مواجهة الداخلية.

ويلتقي المصري البورسعيدي مع الداخلية، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري (دوري النيل)

وكشف مصدر من داخل المصري البورسعيدي، أن علي ماهر يدرس بقوة منح دقائق للاعب الجزائري.

وأضاف المصدر، أن علي ماهر معجب كثيرًا بأداء غيلاس خلال التدريبات ويدرس الاعتماد عليه خلال الفترة المقبلة.

بدأ المصري البورسعيدي مشواره في بطولة الدوري المصري، بخسارة قاسية أمام الأهلي برباعية نظيفة، قبل أن يعود ويحقق الانتصار الأول في الجولة الثانية على حساب فاركو بهدف دون رد.

ويحتل المصري البورسعيدي المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.